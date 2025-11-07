Coahuila activa operativo de vigilancia para el Buen Fin 2025

SALTILLO, COAHUILA.- El secretario de Seguridad de Coahuila, Hugo Gutiérrez, informó que el estado activará un amplio operativo de vigilancia durante el Buen Fin 2025, con presencia en los corredores comerciales, bancarios, restauranteros y plazas, a fin de proteger a la población y mantener el saldo blanco alcanzado en años anteriores.

“Ya tenemos el plan operativo en marcha con los mandos únicos para mantener una coordinación permanente. Como cada año, trabajaremos junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina”, señaló Gutiérrez.

El funcionario explicó que el operativo forma parte de un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas. Este trabajo busca garantizar la seguridad no solo durante las compras, sino también en la temporada de aguinaldos y vacaciones decembrinas, cuando aumenta el flujo de visitantes y paisanos.

“El año pasado tuvimos saldo blanco, y esperamos que este año se repita. Este operativo se enlaza también con el flujo de turistas y las vacaciones de invierno”, destacó el secretario.

Gutiérrez llamó a la población a mantener medidas preventivas, sobre todo al realizar operaciones bancarias.

“Recomendamos no portar grandes sumas de dinero en efectivo, evitar acudir solos a los cajeros, no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos y desconfiar de llamadas o mensajes sospechosos”, puntualizó.

Aunque no se ha emitido ninguna alerta específica, la Secretaría de Seguridad reforzará la difusión de campañas preventivas para reducir riesgos durante el Buen Fin.