Seguridad Pública en Coahuila: Prioridad y Fortalecimiento de Instituciones

SALTILLO, COAHUILA.- Mientras a nivel federal los legisladores de Morena aprobaron reducciones presupuestales a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Poder Judicial y el sector de seguridad pública, Coahuila mantiene una política opuesta: seguir invirtiendo en la protección ciudadana.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó que la administración estatal ha decidido priorizar la seguridad pública, destinando recursos propios para fortalecer las instituciones encargadas de preservar la paz en el territorio.

Fernández Montañez recordó que hace seis meses la Fiscalía recibió un recurso extraordinario aprobado por el comité del Impuesto Sobre Nómina (ISN), destinado a fortalecer tres ejes estratégicos: la digitalización de carpetas y procesos, la mejora de infraestructura y la dignificación laboral del personal operativo.

"Yo hablo por lo que nos corresponde en Coahuila, y es que el Gobernador Manolo Jiménez ha sido muy generoso. Nos ha permitido avanzar en modernización, equipamiento y capacitación, sin depender de los ajustes federales", señaló.

El fiscal subrayó que, más allá del debate nacional, en Coahuila la seguridad continúa siendo la prioridad número uno del gobierno estatal. "Lo menos que se debe hacer es contar con las herramientas suficientes para realizar las labores. En Coahuila las tenemos, y seguiremos fortaleciendo nuestras instituciones locales, tanto municipales como estatales", puntualizó.

Finalmente, Fernández Montañez afirmó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, junto con la inversión estatal en tecnología, equipamiento e infraestructura, ha permitido que Coahuila mantenga su posición como una de las entidades más seguras del país, pese al panorama presupuestal adverso a nivel nacional.