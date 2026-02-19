Alfonso Miranda recuerda a mineros fallecidos en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Momentos antes de iniciar la liturgia para recordar a los mineros fallecidos hace 20 años en la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, Obispo de la Diócesis de Piedras Negras, dirigió un mensaje de consuelo y esperanza a las familias de los 65 trabajadores fallecidos.

Expresó que, en medio del dolor y la pérdida, "el Señor no nos abandona, sino todo lo contrario, nos da abrazo y nos hace sentir que la vida tiene un significado".

El jerarca católico expresó su cercanía y acompañamiento a las viudas y familiares, destacando que este aniversario es un momento para encomendar el alma de los mineros y, al mismo tiempo, abrazar el sufrimiento de quienes quedaron atrás. Subrayó que la memoria de los trabajadores debe mantenerse viva como símbolo de dignidad y justicia.

Durante la ceremonia, Miranda Guardiola afirmó que el sitio de Pasta de Conchos debe convertirse en un "santuario de la esperanza", donde las familias encuentren fortaleza espiritual.

Aprovechó también para enviar un mensaje a los empresarios, exhortándolos a reforzar la seguridad laboral, garantizar una justa remuneración y proteger los derechos de los trabajadores.

El obispo recordó que ha estado presente en Pasta de Conchos en tres ocasiones: la primera para encontrarse con las familias cuando él arribó a la Región Carbonífera, la segunda en el 19 aniversario y ahora en este vigésimo año de la tragedia.

Su presencia, dijo, busca reafirmar el compromiso de la Iglesia con quienes han sufrido ante estos embates.

Con este acto, las familias y acompañantes reiteraron a su vez que, la tragedia de Pasta de Conchos no debe quedar impune y que la memoria de los mineros debe convertirse en un llamado permanente a la responsabilidad social y laboral.

El mensaje del obispo se sumó a las voces que, a dos décadas del siniestro, siguen exigiendo verdad y justicia.