Familias recuerdan a mineros de Pasta de Conchos en misa

CIUDAD DE MÉXICO, COAH.- Frente al Antimonumento +65, se llevó a cabo la misa en memoria de los mineros fallecidos en el siniestro de Pasta de Conchos ocurrido el 19 de febrero de 2006.

La misa en memoria de los mineros fallecidos

La ceremonia litúrgica estuvo a cargo del Obispo Raúl Vera López, quien recordó la importancia de mantener viva la memoria de cada uno de los trabajadores.

Entre los asistentes destacó la presencia de Elvira Martínez, viuda de Jaime Bladimir Muñoz, quien como cada año acudió a la ceremonia. En su mensaje, Martínez expresó el dolor que aún persiste en las familias, durante el acto, se colocaron fotografías con los rostros de los 65 mineros, símbolo de la lucha y la dignidad de quienes perdieron la vida.

Tras la misa, los presentes depositaron flores en el sitio donde se resguardan cascos, herramientas y prendas de vestir que pertenecieron a los trabajadores. Estos objetos, colocados en una reja, se han convertido en un memorial que recuerda las condiciones en que laboraban y la tragedia que marcó a la Región Carbonífera.

El acto luctuoso contó también con la participación de representantes de la Organización Familia Pasta de Conchos, así como de diversas agrupaciones que han acompañado la causa durante estos años.

La presencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU.DH México) dio un respaldo internacional a las demandas de verdad y justicia.

A 20 años del siniestro, las familias reiteraron que la memoria de los mineros no puede quedar en el olvido y que la exigencia de justicia sigue vigente. El Antimonumento +65 se mantiene como un espacio de denuncia y resistencia, recordando que la tragedia de Pasta de Conchos no debe repetirse en ninguna mina del país.