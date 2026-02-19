Óscar Ríos anuncia construcción de techumbre en escuela de Monclova

Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura educativa en el municipio, el alcalde Óscar Ríos realizó una visita a la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", donde anunció de manera oficial la próxima construcción de una techumbre estructural en el patio cívico del plantel.

Esta importante obra se llevará a cabo en coordinación con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, como resultado del trabajo en equipo entre los distintos órdenes de gobierno para mejorar las condiciones en las que niñas y niños desarrollan sus actividades escolares.

Durante la visita, además, se dio cumplimiento a una de las peticiones realizadas por la comunidad educativa, con la entrega de un tinaco con capacidad de 1,100 litros, el cual será destinado a garantizar el abastecimiento de agua en los sanitarios de la institución.

El director del plantel, Profesor Fernando García Chávez, expresó un profundo agradecimiento tanto al alcalde Óscar Ríos como al gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que ambos "son amigos de esta institución educativa y siempre han respondido de manera inmediata a las peticiones que se les hacen".

Asimismo, reiteró el compromiso de la comunidad escolar de continuar trabajando en equipo con el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, a fin de seguir impulsando acciones que contribuyan al bienestar y desarrollo integral de las y los estudiantes.