Múzquiz reporta 3 millones en derrama económica por turismo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante el reciente éxodo vacacional, el municipio de Múzquiz registró una importante actividad turística que se tradujo en una derrama económica de aproximadamente 3 millones de pesos.

Así lo informó el ingeniero Carlos Castro Garza, director de turismo municipal, quien destacó que la afluencia de visitantes superó las expectativas.

De acuerdo con el funcionario, más de 12 mil personas arribaron a la región entre el jueves y el domingo, lo que generó un movimiento constante en los principales puntos de interés.

La presencia de turistas se reflejó en restaurantes, comercios y servicios, que reportaron un incremento significativo en sus ventas.

Uno de los sectores más beneficiados fue el hotelero, pues se alcanzó una ocupación del 100 % en los establecimientos locales. Esta situación obligó a algunos visitantes a buscar alternativas de hospedaje en comunidades cercanas.

Castro Garza señaló que este repunte confirma el atractivo de Múzquiz como destino vacacional, gracias a su riqueza cultural, histórica y natural.

Además, subrayó que el flujo de visitantes contribuye a dinamizar la economía local y, también a fortalecer la cadena de servicios vinculados al turismo.

Finalmente, el director de turismo adelantó que, se trabaja en nuevas estrategias para mantener el interés de los viajeros durante todo el presente año.

La meta es consolidar a Múzquiz como un referente regional, capaz de ofrecer experiencias únicas y de seguir generando beneficios económicos para la comunidad.