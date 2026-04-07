Oscar Ríos Ramírez encabeza jornada de limpieza en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- Cumpliendo compromisos con la ciudadanía, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, encabezó una jornada de Atención Integral en la colonia Las Torres.

Las acciones se realizaron sobre la calle Zacatecas, donde personal de ecología municipal llevó a cabo labores de limpieza en un parque de juegos al aire libre con más de medio siglo de historia.

Este espacio, conocido como "El Cerrito", fue construido hace 50 años por el ciudadano Porfirio Garza Hinojosa (+), quien con esfuerzo propio y sin apoyo externo decidió regalar a la niñez de la colonia un lugar de diversión y convivencia.

Aunque Don Porfirio falleció y su familia emigró, recientemente regresaron y han decidido rescatar el legado que dejó su padre contando para ello con el incondicional respaldo de las autoridades locales.

Los habitantes del sector señalaron que, apenas el pasado lunes solicitaron al edil apoyo para la limpieza e iluminación de las calles, y para el martes ya tuvieron respuesta favorable.

Reconocieron la rapidez con la que se atendió su petición y expresaron al alcalde, total agradecimiento por el compromiso mostrado hacia las familias que habitan dicho sector.

Además de la limpieza, se realizaron trabajos de instalación de luminarias y bacheo en otras calles de la colonia. Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto entre vecinos y autoridades municipales para mejorar las condiciones de vida y recuperar espacios públicos que beneficien a las familias.

Cabe destacar, dicho parque, representa una oportunidad única para que los niños tengan acceso a un espacio de recreación gratuito.

Los vecinos esperan que pronto se lleve a cabo la reinauguración de "El Cerrito", como símbolo de unión comunitaria y de respeto a la memoria de quien lo hizo posible, un hombre que, tuvo la visión de traer algo de diversión para los niños y niñas de la colonia.