Múzquiz enfrenta crisis de protección infantil: PRONNIF alerta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz atraviesa una situación preocupante en materia de protección infantil, ya que diariamente se registran casos de omisión de cuidados hacia menores de edad.

La Procuradora Municipal de la PRONNIF, Lorena Long Guedea, es la encargada de atender esta problemática que se ha convertido en uno de los retos más urgentes de la comunidad.

De acuerdo con la funcionaria, los principales factores que originan esta vulneración de derechos son el alcoholismo y la drogadicción en madres jóvenes de entre 20 y 30 años, además de la disolución familiar.

Estas condiciones han derivado en un incremento de reportes que ponen en riesgo el bienestar de los niños y niñas del municipio que tampoco son enviados a las instituciones educativas.

Entre las situaciones más frecuentes se encuentran menores jugando en la vía pública sin supervisión, niños fuera de casa a altas horas de la noche, pequeños solos en sus hogares mientras los padres se ausentan y casos de inasistencia escolar.

A la fecha se tienen 30 casos por omisión de cuidados, de los cuales se han hecho 15 convenios de buenos cuidados donde las mujeres o bien una familia extensa como abuelos, tíos, se han comprometido a velar por la integridad de los menores.

Estos escenarios reflejan la falta de cuidados básicos y la necesidad de intervención inmediata por parte de las autoridades de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia.

Dijo que, la PRONNIF ha tenido que actuar en diversas ocasiones para resguardar a los menores y garantizar sus derechos, el caso más reciente el de un menor que, tras ser maltratado en el entorno familiar fue rescatada y llevado a la casa hogar de la ciudad de Nueva Rosita.

Incluso destacan también, los operativos recientes donde niños han sido puestos bajo protección, tras cateos realizados por la Fiscalía. Estas acciones buscan salvaguardar la integridad de los menores y ofrecerles un entorno seguro.

Lorena Long Guedea subrayó que la cultura de la denuncia por parte de vecinos y maestros ha sido fundamental para detectar estas situaciones, aunque reconoció que el reto sigue siendo enorme.

La vulneración de derechos de la niñez se mantiene como uno de los problemas más latentes en Múzquiz, lo que exige un esfuerzo conjunto entre autoridades y sociedad para revertir esta realidad.