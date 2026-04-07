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Coahuila

INFONAVIT abre nuevo punto de venta de viviendas en Sabinas

Este esfuerzo busca mejorar el acceso a vivienda segura en la región.

Por Carlos Macias - 07 abril, 2026 - 08:00 p.m.
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      SABINAS, COAH.- El Gobierno de México y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) anunciaron la apertura de un nuevo punto de venta de Viviendas del Bienestar en el fraccionamiento Infonavit Valle Dorado.

      El comunicado oficial, fechado el 6 de abril de 2026, informa que la atención se brindará de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 19:00 horas, con el propósito de orientar a los trabajadores sobre las características de las viviendas y los requisitos para acceder a ellas.

      Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones: Tener al menos seis meses de antigüedad laboral. Percibir entre uno y dos salarios mínimos mensuales y no contar con un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

      El INFONAVIT exhortó a los trabajadores a mantener actualizados sus datos personales en la plataforma "Mi Cuenta INFONAVIT" o en los Centros de Servicio, donde podrán consultar la oferta de vivienda disponible.

      La institución destacó que este esfuerzo busca garantizar oportunidades reales de acceso a una vivienda segura y bien planificada, fortaleciendo el bienestar y la justicia social en la región.

      Este anuncio se suma a las acciones del Gobierno Federal para ampliar la política habitacional y atender a los sectores de menores ingresos, reafirmando el compromiso con las familias trabajadoras de Sabinas y de todo el país.

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