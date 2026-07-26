La Universidad Autónoma de Coahuila realiza LobosCamp 2026 para más de mil niños

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) fortaleció la oferta de turismo deportivo y cultural en la Región Centro-Desierto con la realización de LobosCamp 2026, un programa vacacional que reúne a más de mil 200 niñas y niños en actividades deportivas, culturales, recreativas y formativas desarrolladas de manera simultánea en seis sedes del estado.

Como parte de la estrategia para ampliar los servicios universitarios a la comunidad, el rector Octavio Pimentel Martínez, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria, impulsó este año la realización del campamento en las tres Unidades Regionales de la institución.

Las actividades se desarrollan en Saltillo, con sedes en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente y en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la UAdeC; en Torreón, en la Escuela de Bachilleres Venustiano Carranza; en Monclova, en la Escuela de Bachilleres Ladislao Farías Ramos; en Piedras Negras, mediante un esfuerzo conjunto entre la Escuela de Medicina y la Escuela de Ciencias de la Salud; y en Múzquiz, en la Escuela Adolfo E. Romo Cadena.

Durante dos semanas, las y los participantes realizan actividades orientadas al deporte, la cultura, la recreación y la formación integral, bajo la supervisión de instructores capacitados y con el apoyo de estudiantes universitarios que colaboran en la organización de las dinámicas.

Las ceremonias de inauguración fueron encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, el coordinador de Extensión Universitaria, David Hernández Barrera, y la subcoordinadora de Responsabilidad Social, Daniela Valdez Barrón, acompañados por coordinadores de Unidad y directivos de las escuelas sede.

LobosCamp también fortalece la vinculación de la Universidad con otras instituciones mediante la colaboración con el DIF Coahuila, organismo que participa en el desarrollo de esta iniciativa dirigida a la niñez del estado.

Durante el arranque de los campamentos, madres y padres de familia reconocieron a la UAdeC por ofrecer espacios seguros, recreativos y formativos para sus hijas e hijos durante el periodo vacacional.

Con este programa, la Universidad reafirma su compromiso con la responsabilidad social universitaria, al promover actividades que fomentan la convivencia, el aprendizaje, la práctica deportiva y la difusión cultural en las distintas regiones de Coahuila, incluida la Centro-Desierto.