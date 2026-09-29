ICOJUVE y su director Iván Terashima promueven actividades para jóvenes

El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) reforzará las acciones dirigidas a las nuevas generaciones mediante brigadas en secundarias, preparatorias y universidades, con énfasis en salud mental, prevención, deporte, cultura y participación juvenil.

Iván Terashima Zamora, director del organismo, adelantó que continuarán con los recorridos por las distintas regiones del estado para acercar estas actividades a los jóvenes. "Seguimos trabajando en la salud mental, prevención, deporte y cultura", señaló.

Explicó que las brigadas continuarán en instituciones educativas, además de que se preparan torneos deportivos y carreras, así como un concurso de catrinas y catrines para noviembre. "Vamos a seguir trabajando sobre todo en la salud, en la prevención, el deporte, la cultura, la participación juvenil", afirmó.

Terashima Zamora también anunció que en las próximas semanas se lanzará un proyecto de Parlamento Juvenil, con el objetivo de brindar espacios para que las nuevas generaciones expresen sus inquietudes y propuestas. Destacó la importancia de escuchar a los jóvenes para conocer sus necesidades y generar acciones que contribuyan a impulsar su participación en la comunidad.

En este sentido, reconoció al alcalde de Monclova por abrir espacios como el Cabildo Juvenil, al considerar que permiten escuchar las ideas y proyectos de las nuevas generaciones. "Para nosotros la mejor política social es la de ir a escuchar en las colonias, en las universidades a los jóvenes, su sentir, su pensar y a partir de ahí generar política pública", expresó.

El funcionario señaló que continuarán recorriendo las distintas regiones de Coahuila, como lo han realizado desde el inicio de la administración, con la intención de mantener contacto directo con los jóvenes. Asimismo, destacó las actividades realizadas durante el año, entre ellas congresos, becas y apoyos económicos, además de diversas acciones enfocadas en la juventud.

Añadió que se buscará fortalecer el emprendimiento y trabajar de manera coordinada con instituciones, universidades e iniciativa privada para ampliar los resultados de los programas dirigidos a este sector.