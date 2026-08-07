SIMAS Monclova enseña a niños sobre el cuidado del agua en cursos de verano

Con pláticas y actividades didácticas, SIMAS Monclova-Frontera lleva el mensaje de cuidado y uso responsable del agua a niñas y niños que participan en cursos de verano de la región Centro.

A través del Departamento de Cultura del Agua, el organismo busca concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del vital líquido, explicando el proceso para su extracción y limpieza hasta que llega a los domicilios.

Óscar Cadena, jefe del Departamento de Cultura del Agua, informó que durante esta temporada vacacional han acudido a cursos de verano en bibliotecas municipales de Monclova y Frontera, con el objetivo de darles una plática y concientizarlos sobre el cuidado del agua.

Como parte de las jornadas, personal de SIMAS desarrolla actividades como sopas de letras, crucigramas, loterías y cuadernillos relacionados con el cuidado del agua.

Recientemente recibieron el acompañamiento de personal del CEAS de Saltillo en una visita a Casa MECED, donde ofrecieron una plática y realizaron dinámicas con los menores que participan en los cursos de verano.

Además de promover el ahorro del agua, con estas actividades buscan que los menores conozcan la importancia de reportar fugas y otros problemas relacionados con el servicio de agua potable.

Después de las pláticas y dinámicas, el personal explica a los niños cómo realizar un reporte y a qué números o redes sociales pueden recurrir.

Indicó que, cuando los menores no cuentan con teléfono celular, se les pide transmitir la información a sus padres para que sean ellos quienes realicen los reportes.

El jefe del Departamento de Cultura del Agua destacó que estas acciones buscan generar conciencia en las nuevas generaciones de la importancia de preservar el recurso y atender oportunamente cualquier problema relacionado con su suministro.