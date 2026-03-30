Gobernador Manolo Jiménez llama a evitar confrontaciones en Coahuila

En medio del ambiente político que comienza a tensarse en la Región Centro de Coahuila, autoridades estatales y actores afines al gobierno reiteraron el llamado a evitar las "politiquerías", la confrontación anticipada y la división social, luego de que se observaran actos públicos encabezados por Tony Flores junto a militancia de Morena en eventos que, señalaron, tienen tintes de campaña adelantada.

Al abordar el tema, se destacó que el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha sido enfático en privilegiar la unidad entre los 38 municipios, dejando de lado ideologías partidistas para mantener un modelo de trabajo enfocado en la ciudadanía. Bajo esa lógica, afirmaron que el principal binomio del actual gobierno es ciudadanía con gobierno, lo que —aseguraron— ha permitido avanzar en obras de infraestructura, vialidad, programas sociales y fortalecimiento de áreas prioritarias como la seguridad pública.

En ese sentido, se insistió en que la coordinación entre Federación, Estado y municipios debe mantenerse por encima de intereses electorales o confrontaciones partidistas. Incluso, se hizo referencia al caso de Frontera, donde se afirmó que el municipio ha logrado mantener una dinámica de trabajo en armonía, con participación de regidores de distintas corrientes políticas en apoyo a la alcaldesa Sari Pérez, privilegiando proyectos en beneficio de comunidades urbanas y ejidales. Por ello, se criticó que actores externos intenten "mover" políticamente a municipios que, dijeron, han apostado por la estabilidad y la colaboración institucional.

Sobre los señalamientos por presuntos actos anticipados de campaña, se recordó que el Instituto Electoral de Coahuila ya ha intervenido para frenar conductas que pudieran interpretarse como promoción fuera de los tiempos legales, advirtiendo que nadie está por encima de la ley. Se subrayó que quienes aspiren a un cargo de elección popular tienen derecho legítimo a participar, pero deben sujetarse a los plazos y reglas establecidos por la normatividad electoral, evitando engañar a la ciudadanía o generar un ambiente de confrontación antes del inicio formal del proceso.