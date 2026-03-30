AHMSA avanza hacia subasta: Ismael Leija confirma avances en Monclova

Monclova, Coah.- El proceso para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) dio un nuevo paso clave, luego de que el síndico del concurso mercantil ya presentó ante la jueza las nuevas bases para una próxima subasta, confirmó Ismael Leija Escalante, quien además reveló que la semana pasada sostuvo una reunión directa con el propio síndico para conocer de primera mano el avance del procedimiento.

De acuerdo con Leija, el síndico tenía como fecha límite el pasado 27 de marzo para entregar las nuevas condiciones bajo las cuales se buscará concretar la venta de la acerera, y aseguró que ese trámite ya fue cumplido. Ahora, explicó, corresponde a la jueza revisar el documento, autorizarlo o, en su caso, realizar modificaciones para que pueda arrancar formalmente la siguiente etapa del proceso. "Hasta donde yo sé, ya el síndico entregó esa posición a la jueza", sostuvo Leija, al señalar que la expectativa es que la resolución judicial se dé en los próximos días y que esta misma semana puedan existir definiciones sobre el futuro inmediato de la siderúrgica, cuya crisis mantiene en vilo a miles de trabajadores, extrabajadores y proveedores de la Región Centro.

El exdirigente sindical subrayó que no se trata de información de terceros, sino de un tema que él mismo verificó en una reunión sostenida con el síndico la semana pasada. "Sí, sí, claro. Yo la semana pasada estuve con él", respondió al ser cuestionado sobre si habían tenido acercamiento directo, al tiempo que insistió en que el objetivo es evitar que el proceso siga prolongándose.

Leija afirmó que, tanto ante el síndico como ante la jueza y representantes del gobierno federal, la postura ha sido clara: que ya no se den más largas a la venta de AHMSA. Incluso, descartó que pueda autorizarse una nueva prórroga, al asegurar que la exigencia de los involucrados es que se cierre de una vez esta etapa y se avance hacia la subasta.

En paralelo, reveló que durante el fin de semana sostuvo reuniones en la Ciudad de México con personal de la Secretaría del Trabajo, donde le informaron que ya existen pláticas y mejor entendimiento con los acreedores garantizados, particularmente Banca Afirme y Cargill, quienes habían sido señalados como parte del bloqueo que mantenía frenada la venta de la empresa.

"Ya se ve más claro el panorama para que la empresa sea vendida", expresó Leija, quien insistió en que, aunque aún no existe una fecha oficial para la nueva subasta, el anuncio deberá darse una vez que la jueza autorice las bases entregadas por el síndico. Sobre el posible plazo, fue contundente: "Debe ser ya en esta semana".

La nueva etapa del proceso revive la expectativa en Monclova, donde trabajadores y acreedores laborales han reiterado en los últimos días su exigencia de que no haya más aplazamientos ni maniobras que retrasen una resolución definitiva para AHMSA, empresa cuya paralización ha profundizado la crisis económica y social en toda la región.