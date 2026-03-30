Hoy vence el plazo para recoger credenciales del INE

El Instituto Nacional Electoral lanzó un llamado urgente a la población para que acuda a recoger su credencial para votar, ya que este martes vence el plazo para la entrega de los documentos tramitados de manera ordinaria.

Ian Aguilar Madrigal, vocal del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital, informó que son 891 credenciales las que faltan por entregar y corresponden a trámites realizados antes del 10 de febrero.

Aclaró que esta fecha no aplica para las reimpresiones, las cuales continúan realizando y la fecha de entrega vence el próximo 29 de mayo, al tratarse de un procedimiento distinto que no modifica el listado nominal.

Durante este martes los módulos del INE estarán abiertos hasta las 8 de la noche para la entrega y en caso de que al cierre haya ciudadanos en espera de recoger su credencial, se continuará brindando atención hasta concluir la fila.

Durante este proceso, el INE ha notificado a ciudadanos vía telefónica para que acudan a recoger su credencial, pero reconoció que parte de las credenciales pertenecen a personas que actualmente se encuentran fuera del país.

El representante del INE señaló que las credenciales que no sean recogidas el día de hoy serán resguardadas a partir del 01 de abril en presencia de los representantes de partidos políticos y entregadas una vez que concluya la jornada electoral, es decir a partir del 08 de junio.

Ian Aguilar reiteró la importancia de que la ciudadanía recoja su credencial y tenga la oportunidad de participar en la elección del próximo 07 de junio.