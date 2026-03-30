Capirotada: el postre tradicional que encanta a Monclova en Cuaresma

MONCLOVA, COAH.- En plena temporada de Cuaresma, la capirotada vuelve a colocarse como uno de los platillos más representativos y esperados por las familias de la Región Centro, al conservarse como una receta cargada de sabor, historia y tradición.

La cocinera Idalia Espinoza Garza señaló que este postre típico continúa siendo uno de los más buscados durante Semana Santa, sobre todo en los días santos, cuando aumenta notablemente la demanda entre quienes buscan mantener vivas las costumbres culinarias de la temporada.

Explicó que la preparación de la capirotada tradicional incluye ingredientes como pan dorado, piloncillo, canela, clavo, pasas, queso asadero, coco, plátano y cacahuate, los cuales se acomodan por capas y se bañan con miel de piloncillo para lograr el sabor característico que distingue a este platillo.

"Se va preparando en capas con el pan dorado, se le agregan los ingredientes y al final la miel de piloncillo... no es pastel, es la capirotada tradicional", expresó.

Espinoza Garza destacó que además de este postre, durante la Cuaresma también se mantiene la venta de otros alimentos típicos como mojarra frita, lentejas, nopales y tortitas, opciones que forman parte de la gastronomía que muchas familias acostumbran consumir en estas fechas.

Finalmente, resaltó que se trata de comidas que, además de conservar el sabor casero y el valor de la tradición, siguen siendo accesibles para la mayoría de la población, lo que permite que continúen presentes año con año en la mesa de los monclovenses.