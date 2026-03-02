PAN Coahuila denuncia actos anticipados de Morena ante el Instituto Electoral

La dirigente estatal del PAN Coahuila, Elisa Maldonado, acudió al Instituto Electoral de Coahuila, con el fin de presentar una queja por actos anticipados de los "precandidatos" de Morena en los distritos 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15 y 16, respectivamente.

La dirigente estatal explicó que los aspirantes a los distritos cuentan con registro único y son ellos mismos los que recibieron nombramiento como "coordinadores distritales", en los Comités Seccionales de lo que llaman "Defensa de la Transformación Única". Sumado a esto, Maldonado explicó que los precandidatos han circulado en redes sociales una imagen donde aparecen ellos y una silueta de la Presidenta de la República, Claudia Shenbaum, con la cual extendieron invitaciones para dar arranque a las precampañas.

Acompañada de la directora Jurídica Magaly Palma y el secretario de Elecciones, Mitchel Ramos, Maldonado puntualizó que "En Coahuila defendemos las instituciones y también los procesos, es por eso que hoy acudimos ante la instancia local, a levantar la voz y exigir que actúen según los tiempos", declaró Maldonado.

La queja deriva de que, según la ley, está prohibido hacer uso de la precampaña cuando se es candidato único, como es el caso de todos los precandidatos registrados en Morena, por lo que se viola por completo las actividades permitidas en la precampaña.