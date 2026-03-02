Presentan convocatoria para Cabildo Infantil 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, presentaron la convocatoria del Cabildo Infantil edición 2026, por lo que invitaron a las y los estudiantes a participar con sus propuestas encaminadas a la mejora de su entorno.

Díaz González destacó este importante espacio de participación de la niñez saltillense en el que, a través de diferentes temas, pueden hacer aportaciones para hacer de Saltillo una mejor ciudad.

"Son temas muy relevantes los que considera este Cabildo Infantil 2026, que están relacionados con los retos a los que le queremos entrar para una mejor calidad de vida; tenemos que dejar un mejor Saltillo para que nuestra niñez pueda desarrollarse", comentó el alcalde.

Luly López Naranjo agradeció al alcalde Javier Díaz González, así como al Instituto Electoral de Coahuila, el trabajo coordinado para hacer posible el Cabildo Infantil 2026, en el que se espera la participación de miles de niñas y niños de Saltillo.

"Las niñas y los niños tienen ideas, propuestas y opiniones muy valiosas; el liderazgo infantil sí existe, por eso es muy importante escucharlos; nos encanta darles el valor y que su voz se escuche", señaló López Naranjo.

A través de la convocatoria del Cabildo Infantil 2026, se hace la invitación para que participen estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria que estudien en instituciones públicas o privadas del área urbana y rural del municipio.

Deberán hacer una propuesta enmarcada en los siguientes temas: manejo de emociones, inclusión, fomento de actividades recreativas y deportivas, medio ambiente, cuidado animal y espacios urbanos, creación de fuentes de empleo para la sociedad saltillense, seguridad en tu comunidad, acciones municipales enfocadas a la protección y cuidado de la niñez, así como educación y tecnología.

El director de Desarrollo Social del Municipio, Ernesto Siller Torres, dio a conocer que el año anterior se recibieron más de 4 mil propuestas de niñas y niños procedentes de 151 escuelas, por lo que el objetivo es superar esos números.

Las propuestas pueden presentarse en un escrito en forma de narrativa, con una extensión máxima de dos cuartillas, que deberán entregarse en las oficinas del DIF Saltillo, ubicadas en la calle Dámaso Rodríguez González 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano; en la Unidad Administrativa de Educación, que se ubica en la Presidencia Municipal; o bien, directamente con el personal docente de las primarias.

También puede ser a través de un video con una duración máxima de dos minutos en formato MP4, que deberán hacer llegar a través del correo electrónico: [email protected].

Las propuestas se recibirán de forma presencial en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, mientras que a través de medios digitales estarán disponibles las 24 horas del día, ambas en el periodo del 4 al 26 de marzo.

Una vez recibidas, las propuestas serán analizadas por el jurado, quien definirá a las personas ganadoras, con el fin de realizar la sesión solemne del Cabildo Infantil en el mes de abril.

Se dio a conocer que el Instituto Electoral de Coahuila será el encargado de definir los cargos de alcalde, síndicos y regidores que ocupará cada uno de quienes sean electos para el Cabildo Infantil 2026.

"Este ejercicio es de invaluable importancia para fortalecer la cultura cívica y la democracia desde la infancia", comentó Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila.

Finalmente, el alcalde del Cabildo Infantil 2025, Adrián Alejandro Estrada Morales, dijo que su experiencia ha sido muy importante, por lo que agradeció al alcalde Javier Díaz y a Luly López Naranjo esta oportunidad, e invitó a niñas y niños a participar en la edición de este año.

En la presentación del Cabildo Infantil 2026 también estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; el regidor presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Treviño Salinas; y el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez.