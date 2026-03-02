Detenida Lily Marlene por estafa millonaria en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- La tarde de este lunes Lily Marlene, mejor conocidas como "lady relojes" fue detenida por su presunta participación en una estafa millonaria perpetrada contra un grupo de empresarios saltillenses, a quienes habría convencido de adquirir relojes de lujo, mismos que terminaron siendo falsos.

Detalles de la detención

Posterior a su detención, su madre bloqueó una vialidad al asegurar que su hija había sido víctima de un secuestro, incluso realizando transmisiones en vivo a través de redes sociales para denunciar el supuesto hecho.

La mujer, identificada oficialmente como Veronica "N", de 23 años de edad, fue arrestada por elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE), luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra, tras ser señalada como la presunta responsable de defraudar a 18 empresarios de Saltillo.

Reacción de la Fiscalía

Mientras la autoridad confirmaba la detención por un delito patrimonial, la madre de la joven difundía en redes sociales que se trataba de un secuestro, generando confusión y tensión en la zona donde decidió interrumpir la circulación vehicular.

A través de una tarjeta informativa, la Fiscalía estatal negó que exista un secuestro en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión en contra de Verónica "N", quien es señalada por su presunta participación en un fraude relacionado con la venta de relojes en la región sureste de Coahuila.

Monto defraudado

Las investigaciones apuntan a que la joven habría obtenido un monto superior a los 5 millones de pesos mediante la comercialización de piezas falsificadas ofrecidas como artículos exclusivos de alta gama.

La Fiscalía indicó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer mayor información sobre el caso. Mientras tanto se ha pedido a la población en general no alarmarse por la información mal difundida.