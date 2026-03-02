Manolo Jiménez llama a respetar la ley electoral en Coahuila

SALTILLO, COAH.- En el inicio del periodo de precampañas para renovar el Congreso local, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas convocó a las y los aspirantes a conducirse con apego a la ley y a privilegiar un debate de propuestas, alejado de la polarización.

Como se recordará, desde este domingo comenzó la etapa de 20 días en la que los partidos definirán candidaturas rumbo a la elección del 7 de junio de 2026. En ese contexto, el mandatario estatal subrayó que el respeto a la legislación electoral debe ser la premisa básica de cualquier actor político.

Advirtió que, tanto en procesos internos como en campañas constitucionales, algunos contendientes incurren en prácticas que contravienen la norma, ya sea por apresuramiento o estrategia. "Lo primero es cumplir la ley electoral; en Coahuila eso no es opcional", remarcó.

Jiménez Salinas insistió en que la ciudadanía espera campañas de altura, centradas en soluciones y resultados. Señaló que en la entidad existe una cultura de trabajo coordinado y construcción de acuerdos, por lo que las descalificaciones y la confrontación no abonan al clima democrático.

Acciones de la autoridad

En paralelo, este fin de semana aparecieron espectaculares en distintos municipios con promoción de aspirantes de Morena a diputaciones locales, pese a que en algunos casos se trata de precandidaturas únicas.

De acuerdo con la normativa vigente, cuando no hay competencia interna en un partido, la difusión de mensajes debe limitarse al ámbito partidista y dirigirse exclusivamente a militantes y simpatizantes. De lo contrario, podría configurarse un acto anticipado de campaña.

Detalles confirmados

El gobernador reiteró que un proceso transparente, propositivo y respetuoso fortalecerá la confianza ciudadana y permitirá que las y los coahuilenses elijan a sus representantes con base en proyectos claros y viables, manteniendo la estabilidad política que ha distinguido al estado.