Luis Ángel N. evita juicio oral gracias a acuerdo reparatorio con víctimas en Monclova

Después de casi tres años de proceso legal, Luis Ángel N., imputado por el delito de daños a título de culpa en la causa penal 1079/2022, evitó ir a juicio oral al alcanzar un acuerdo reparatorio con las víctimas, Luis Alejandro N. y Mario Alberto N.

Durante la audiencia celebrada este miércoles 27 de agosto, el imputado decidió asumir la reparación del daño por el accidente ocurrido el 15 de noviembre de 2021, en el bulevar Revolución Mexicana "Las Torres", al oriente de Monclova.

En aquel momento, las víctimas esperaban la luz verde del semáforo cuando fueron impactadas por la parte trasera por el vehículo que conducía Luis Ángel, quien se encontraba en estado de ebriedad.

El imputado entregó 25 mil pesos como pago inicial y se comprometió a cubrir 90 mil pesos para una de las víctimas en abonos mensuales de 10 mil pesos, así como 30 mil pesos para la otra víctima, de los cuales ya entregó 8 mil en la audiencia y el resto será depositado en el transcurso de un mes.

Esta resolución se da luego de que, en la penúltima audiencia, el juez advirtiera al imputado que, de acreditarse el delito en juicio, no podría acceder a una condena condicional, y enfrentaría una pena de prisión en el penal de Saltillo, además de quedar con antecedentes penales, el pago de una multa elevada y la obligación de reparar el daño.

Ante este panorama, el imputado optó por seguir el consejo del juez y buscar una salida alterna. El acuerdo le permite evitar antecedentes penales, el pago de multa y la cárcel, siempre y cuando cumpla con los pagos pactados en tiempo y forma. Con este acuerdo, concluye un proceso legal que se arrastraba desde el año 2022, dando por terminada la vía penal antes de llegar al juicio oral.