Aseguran objetos relacionados con sustancias en operativo en Monclova

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila llevaron a cabo un cateo en un domicilio de la colonia Hipódromo, como parte de las indagatorias relacionadas con delitos contra la salud. La acción se realizó bajo la autorización de un juez de primera instancia en materia penal, quien emitió la orden judicial correspondiente.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la diligencia fueron localizados y asegurados diversos objetos vinculados al presunto consumo y distribución de drogas. Entre ellos destacan pipas de vidrio, fragmentos de plástico color blanco y azul, así como envoltorios que contenían una sustancia sólida, cristalina y granulada de tono blanquecino traslúcido, con características similares a la metanfetamina, conocida comúnmente como "cristal".

Además, se encontraron materiales que podrían ser utilizados para la preparación y empaquetado de dosis individuales, lo que constituye un indicio relevante en la investigación. Todo lo asegurado fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, a fin de que se realicen los peritajes correspondientes y se determine su composición química de manera oficial.

Este cateo se suma a las acciones permanentes que se desarrollan en Monclova y en la región centro del estado para inhibir actividades ilícitas vinculadas al consumo y comercio de estupefacientes. Tan solo en los últimos meses, las corporaciones de seguridad han efectuado más de una veintena de operativos similares en distintos puntos de la ciudad.

Autoridades estatales destacaron que estos procedimientos forman parte de la estrategia coordinada en materia de seguridad y procuración de justicia, cuyo objetivo es garantizar entornos más seguros para las familias coahuilenses.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para continuar colaborando con las instituciones mediante la denuncia anónima de situaciones que representen riesgos para la comunidad.

La Fiscalía reiteró su compromiso de dar seguimiento puntual a cada uno de los casos que deriven de estas acciones, subrayando que será a través de los canales legales correspondientes como se determinarán las responsabilidades de las personas que resulten implicadas.