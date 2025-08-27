Inversión de 12 millones de pesos fortalece Monclova y Frontera

Monclova y Frontera se verán fortalecidos con una inversión de los 12 millones de pesos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) destinó a través del programa PROAGUA, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Al concluir la sesión del Consejo de SIMAS Monclova-Frontera, el edil explicó que estos recursos son resultado de la gestión realizada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas ante la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Del monto total, 7.7 millones de pesos serán aplicados en Monclova y 4.5 millones de pesos en Frontera, lo que permitirá llevar a cabo obras adicionales en materia de agua potable y drenaje.

Villarreal destacó que estas acciones mejorarán la calidad de vida de miles de familias y consolidan la infraestructura hidráulica de la zona.

"Estamos muy agradecidos con Conagua, porque esta inversión no estaba contemplada y hoy es una realidad. Estos recursos llegan directo al Sistema de Agua y Saneamiento de Monclova y Frontera, y se aplicarán en proyectos que impactan en el día a día de la ciudadanía", señaló.

El alcalde agregó que, debido a las características desérticas de la región, donde apenas se registran unas seis lluvias intensas al año que ocasionan afectaciones en distintos sectores, se requiere trazar una ruta a mediano y largo plazo para un proyecto hídrico integral.

Para ello, se contará con el acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), quienes asesorarán al municipio en la planeación.

Finalmente, Villarreal subrayó que no se puede seguir "pateando el bote" en un tema tan sensible como el abasto y drenaje de agua, por lo que la prioridad es consolidar proyectos que garanticen seguridad hídrica a la población en los próximos años.