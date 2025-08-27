Arranca recarpeteo en Monclova para mejorar la calle Lucio Blanco

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, acompañado del Coordinador Estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, dio arranque a la obra de recarpeteo de la calle Lucio Blanco en la colonia Miravalle, atendiendo una de las principales demandas de los vecinos del sector.

Roberto Plata, regidor de Obras Públicas, detalló que los trabajos comprenden 3 mil 827 metros cuadrados de fresado, 800 metros cuadrados de mejoramiento de pavimento existente, la aplicación de 3 mil 800 litros de municiones asfálticas, 216 metros cúbicos de carpeta asfáltica en caliente y la señalización con pintura en cordones a lo largo de 850 metros lineales.

En representación de los vecinos, Yadira Selene Muñoz Granados agradeció al edil la obra: "Aquí nací, es un honor hablar en nombre de mis vecinos porque esta obra nos da alegría y tranquilidad. Sabemos que la calle Lucio Blanco es vital para trasladarnos al trabajo y a la escuela, y ahora estará en mejores condiciones, más segura y bonita".

Por su parte, Gabriel Elizondo reconoció la labor del alcalde: "Los ciudadanos de Monclova cuentan con un alcalde que cumple, que trabaja y que está siempre pendiente de su gente para dar resultados".

El alcalde Villarreal Pérez recordó que estas acciones forman parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", a través del cual se ejercerán más de 550 millones de pesos en infraestructura y obras sociales. "Este proyecto sigue fortaleciéndose para llegar a más colonias y mejorar la calidad de vida de los monclovenses", aseguró.