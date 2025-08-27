Carlos Villarreal Pérez lidera como mejor alcalde de Coahuila según encuesta

Resultados de la encuesta SRC, que posicionan a Carlos Villarreal Pérez como el mejor alcalde del estado con un 55.8% de aprobación ciudadana, son el reflejo del trabajo en equipo que se realiza en Monclova.

El edil fue reconocido como el mejor evaluado de Coahuila en el Ranking de Alcaldes elaborado por la encuestadora Statistical Research Corporation (SRC) en su medición correspondiente a agosto de 2025, lo que lo colocó en el primer lugar estatal.

Al respecto, Villarreal señaló que este resultado es reflejo de un trabajo en equipo que se realiza no solo en Monclova, sino en toda la región centro-desierto. "Yo creo que es un esfuerzo coordinado, el trabajo que hemos hecho como alcaldes de la región tiene un buen resultado. En algunas mediciones hemos estado arriba, en otras más abajo, pero lo importante es seguir trabajando día a día", expresó.

El alcalde destacó además el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien reconoció como un aliado fundamental para que la región cuente con mejores condiciones a través de su gestión y relaciones a nivel federal."Que Monclova aparezca en los primeros lugares significa que es un trabajo conciliado con todas las partes: ciudadanía, iniciativa privada, autoridades municipales y estatales. Somos una gran familia que, trabajando en equipo, logra que nuestra región avance", afirmó.

Finalmente, Villarreal reiteró que más allá de los números, la prioridad es que la población tenga más oportunidades y que la coordinación entre sociedad y gobierno siga siendo la base para consolidar un desarrollo equilibrado en Monclova y en todo Coahuila.