Revisión sanitaria en Acuña: clave para exportación de ganado en Coahuila

El secretario de Desarrollo Rural informó que esta próxima semana se recibirá en Acuña y Piedras Negras la visita de personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, como parte del proceso de revisión para reactivar la exportación de ganado por la frontera de Coahuila.

Recordó que recientemente el Gobierno del Estado invirtió casi 12 millones de pesos para dejar lista la estación cuarentenaria de Acuña, a fin de que pueda operar en cuanto se autorice la reapertura. Explicó que estas instalaciones deben superar dos filtros: uno en materia de seguridad, a cargo del Departamento de Estado de Estados Unidos, y otro en el aspecto sanitario, bajo revisión del Departamento de Agricultura estadounidense.

Montemayor indicó que tanto Piedras Negras como Acuña ya fueron aprobadas en la parte de seguridad, por lo que ahora la revisión pendiente es la sanitaria. Confió en que, si el resultado es favorable, Coahuila estará en condiciones de firmar el memorándum de entendimiento entre Senasica, México y Estados Unidos, dejando listas las cuarentenarias para exportar ganado en cuanto las autoridades estadounidenses autoricen la reapertura.

Sobre la posible reapertura de la frontera para exportación ganadera, el funcionario reconoció que la fecha exacta depende completamente de las autoridades estadounidenses, aunque reveló que durante una reunión binacional celebrada en Nashville en enero se planteó que en mayo podría haber una definición.

Señaló que México y los estados exportadores están cumpliendo con el protocolo establecido para permitir exportaciones aún con la presencia del gusano barrenador, ya que dicho esquema contempla inspecciones y revisiones específicas para garantizar la sanidad del ganado. Sin embargo, lamentó que aún no se ha logrado que las autoridades de Estados Unidos reconozcan plenamente que el protocolo está funcionando.

Finalmente, subrayó que la reapertura es urgente para que los productores de Coahuila puedan aprovechar el mejor precio del ganado en el mercado estadounidense, donde actualmente se cotiza más de 30 por ciento arriba de lo que se paga en México, lo que representaría una oportunidad importante para el sector ganadero del estado.