El Dientón y El Lomas enfrentan proceso penal por secuestro en Ocampo

Sergio "N", alias "El Dientón", uno de los presuntos responsables del secuestro y homicidio de Gerardo Leonel Wizlar García, busca declararse culpable para concluir el proceso penal que enfrenta, junto con José Loami "N", alias "El Lomas", señalado como líder de una banda de traficantes de personas que operaba en Ocampo, Múzquiz y Acuña.

Durante la audiencia celebrada este jueves en el Centro de Justicia Penal, la defensa de "El Dientón" solicitó más tiempo para cerrar las negociaciones del procedimiento abreviado, pues aún no se define cuántos años de condena purgará ni el monto total que deberá pagar por la reparación del daño.

Por tal motivo, el juez fijó para las 13:00 horas del próximo 30 de septiembre la audiencia para la posible celebración del juicio abreviado, caso que se encuentra dentro de la causa penal 156/2022.

Los hechos que se les imputan ocurrieron la noche del 27 de febrero de 2019, cuando un grupo de hombres armados y vestidos con ropa táctica de color verde ingresó por la fuerza a un domicilio del Ejido San Miguel, en el municipio de Ocampo, donde secuestraron a Gerardo Leonel Wizlar García.

Días después, el cuerpo del joven fue localizado por un trabajador al fondo de una mina abandonada en el rancho El Volcán, tras percibir fuertes olores fétidos. La víctima presentaba huellas de violencia.

"El Lomas", presunto cabecilla del grupo, fue señalado como quien encabezó el operativo delictivo. Ambos acusados permanecen en prisión preventiva a la espera del fallo final