Cabildo de Monclova aprueba cuenta pública de julio de 2025

En sesión celebrada este 29 de agosto, el Cabildo de Monclova aprobó por unanimidad la cuenta pública correspondiente a julio de 2025, la cual refleja ingresos superiores a los 96 millones de pesos frente a egresos por poco más de 70 millones, lo que generó un ahorro cercano a los 26 millones.

El dictamen fue presentado por el regidor Jorge Carlos Mata, presidente de la Comisión de Hacienda, quien expuso un análisis comparativo con el año pasado, incluyendo ingresos, gastos y deuda, además de propuestas para fortalecer las finanzas municipales.

De acuerdo con el informe, se registraron incrementos de hasta un 30 % en conceptos de participaciones y derechos, lo que apuntala la estabilidad en la recaudación.

No obstante, también se reportaron mayores erogaciones en materiales, suministros y servicios generales, debido principalmente a proyectos de infraestructura y modernización de servicios en seguridad, alumbrado público y mantenimiento de espacios municipales.

En cuanto a la deuda pública, se informó que asciende a cerca de 15 millones de pesos, monto que corresponde en gran parte a la adquisición de unidades para la Policía Preventiva.

La Comisión de Hacienda destacó los avances en la captación de recursos, aunque subrayó la necesidad de reforzar estrategias que permitan revertir caídas en ciertos rubros e impulsar políticas financieras orientadas a sostener el crecimiento económico de Monclova.

Prepararán Feria de Empleo Temporal

El Cabildo también aprobó la feria de empleo temporal que será destinada a quienes se encuentran sin empleo. Aunque aún no se ha definido una fecha exacta, las autoridades informaron que se coordinarán con las partes involucradas para concretar el programa.

Se indicó que se cuenta con un fondo presupuestal, mismo que será revisado para determinar los ingresos disponibles y la temporalidad de los empleos. Además, se busca elaborar un programa con salarios competitivos, con el objetivo de ofrecer a las familias un ingreso razonable y apoyar la economía local.