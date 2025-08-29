Contactanos
El compromiso de padres y vecinos fortalece la seguridad en los planteles educativos.

Por Adriana Cruz - 29 agosto, 2025 - 09:49 p.m.
Comunidad educativa unida contra el vandalismo escolar

El coordinador de la Región Tres de la sección 5, Arturo Gómez Almaguer, señaló que, aunque se han registrado casos mínimos de vandalismo, la situación general es positiva gracias a la gestión municipal y a la participación activa de la comunidad.

"Encontrar escuelas con vandalismo es desafortunado, pero son casos aislados. Es importante reconocer la labor de los alcaldes, quienes han incrementado la vigilancia y los rondines en los planteles", afirmó.

Gómez Almaguer destacó también el compromiso de los padres de familia y vecinos, quienes participan activamente en la protección de las escuelas. "Quienes tenemos la obligación de cuidar las escuelas somos todos: maestros, padres de familia y vecinos. Con su esfuerzo, las escuelas han logrado mantenerse seguras y muchas ya cuentan con cámaras de seguridad y otros sistemas de protección", explicó.

Además, resaltó la gestión del alcalde de Monclova, quien ha donado un mini split a cada una de las escuelas del municipio como parte del apoyo al equipamiento escolar. "Estamos aquí para reconocer y aplaudir esta acción que beneficia a toda la comunidad educativa", subrayó.

El coordinador enfatizó que la coordinación entre autoridades, maestros y padres de familia es clave para prevenir robos y actos de vandalismo. "El primer esfuerzo debe ser la comunicación y vigilancia dentro de la escuela. Ante cualquier situación irregular, es fundamental reportarla de inmediato a la policía escolar o a las autoridades correspondientes", concluyó.

