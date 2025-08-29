Programa Mes del Testamento en Monclova garantiza patrimonio familiar

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez sostuvo una reunión con el Colegio de Notarios, en la que estuvo presente la licenciada Elisa Molina, para dar inicio a la planeación del Mes del Testamento, programa que se pondrá en marcha en septiembre.

El edil explicó que esta estrategia social será posible gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien la próxima semana hará el anuncio oficial a nivel estatal, y posteriormente se realizará en Monclova una rueda de prensa para dar a conocer los detalles específicos.

"Estamos en la planeación de la logística interna con los diferentes departamentos. Tradicionalmente el Mes del Testamento ofrece trámites a bajo costo, y en el caso de bomberos, policías y sindicalizados de manera gratuita", expresó Villarreal.

Indicó que el propósito es que las familias tengan certeza jurídica sobre su patrimonio y puedan heredar a quienes ellos decidan.

El programa se desarrollará en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de acercar el beneficio a familias de todos los sectores.

Asimismo, el alcalde agradeció al Colegio de Notarios por sumarse a la estrategia Mejora Coahuila, coordinada por Gabriel Elizondo Pérez, mediante la cual se otorgará este apoyo a las familias del municipio de Monclova.