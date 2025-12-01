Centro de Fe ayuda a brayan en su recuperación en Monclova

Con apenas 12 años, Brayan enfrentó una realidad que ningún menor debería conocer: el ingreso a un anexo como consecuencia de una adicción que avanzó de forma silenciosa y acelerada en su vida.

Su entorno, la exposición temprana a sustancias y la falta de apoyo oportuno lo llevaron a perder algo invaluable: su niñez.

Mientras otros niños asistían a clases, jugaban o soñaban con lo que querían ser de grandes, Brayan pasaba días enteros tratando de enfrentar una lucha interna que lo rebasaba.

Su rendimiento escolar cayó, su comportamiento cambió y su mundo familiar comenzó a fracturarse. Su familia, desesperada y temerosa de que la situación terminara en tragedia, buscó ayuda con urgencia.

La lucha de brayan contra la adicción en Monclova

La oportunidad llegó cuando el Centro de Fe, Esperanza y Amor, en coordinación con el Ayuntamiento de Monclova, decidió becarlo para iniciar un proceso de recuperación. Con ello, Brayan recibió algo que parecía haberse desvanecido: una segunda oportunidad.

Hoy, desde el espacio donde intenta levantarse nuevamente, Brayan comparte su testimonio. Habla de lo que vivió dentro del anexo, de los días que perdió sin comprender que estaba destruyéndose, y de la esperanza que ahora lo impulsa a recuperar su identidad, su tranquilidad y sus sueños.

Importancia de la intervención temprana en adicciones

Su historia expone una realidad que muchas veces permanece oculta: niñas, niños y adolescentes que, en silencio, batallan contra adicciones sin que nadie lo note a tiempo. También subraya la importancia de intervenir oportunamente, ofrecer alternativas reales de apoyo y reforzar los programas que buscan proteger a los menores en situaciones de vulnerabilidad.

Brayan continúa su proceso. No es fácil, admite. Pero ahora sabe que no está solo.

Su testimonio se convierte en un llamado para seguir fortaleciendo esfuerzos que permitan rescatar infancias que, como la suya, aún pueden reescribirse.