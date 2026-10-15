Carlos Villarreal entrega material Lego Education a escuelas en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal entregó material Lego Education a escuelas, con el objetivo de fortalecer los programas complementarios de aprendizaje y contribuir al desarrollo integral de las niñas y los niños de Monclova.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y en equipo con la iniciativa privada, el gobierno municipal trabaja en coordinación con instituciones educativas y fundaciones para generar más oportunidades de aprendizaje y brindar a las nuevas generaciones herramientas que contribuyan a su formación académica y al desarrollo de habilidades como la creatividad, el pensamiento lógico y la resolución de problemas.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que la educación es una prioridad para su administración, por lo que se continúa impulsando el trabajo conjunto con instituciones y empresas para que las niñas y los niños cuenten con mejores oportunidades de desarrollo.

"Seguimos trabajando en equipo con nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas y la iniciativa privada para fortalecer la educación de nuestras niñas y niños. Con acciones como esta, acercamos herramientas que les permiten aprender, desarrollar sus habilidades y prepararse mejor para los retos del futuro", señaló el alcalde.

Con estas alianzas, el gobierno municipal reafirma su compromiso de seguir sumando esfuerzos con el gobierno del estado, las instituciones educativas y la iniciativa privada para fortalecer la política pública Impulso Educativo y construir mayores oportunidades para las nuevas generaciones.