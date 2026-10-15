Oscar Mario Medina propone alternativas para la venta de AHMSA en Monclova

La fallida oferta de compra de Altos Hornos de México dejó una mala experiencia y un mal sabor de boca, pero ahora el sector empresarial considera prioritario buscar otras alternativas para concretar la venta de la siderúrgica y recuperar la actividad económica de la región Centro.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales, señaló que el incumplimiento en el depósito de la garantía de seriedad generó dudas desde el día de la subasta; sin embargo, dijo que es momento de concentrarse en las opciones que permitan resolver la situación de la acerera. "Fue muy lamentable lo que se pasó, hubo cosas extrañas desde un inicio y sin duda nos deja un mal sabor de boca, sin embargo hay que darle la vuelta a la página dejar esta mala experiencia atrás y ver que es lo que sigue".

Indicó que entre las alternativas se encuentra la posible participación de Cargill y Afirme en una nueva ruta para la adquisición de la empresa, en donde incluso se podrían sumar otros inversionistas, incluso extranjeros. El dirigente empresarial dijo desconocer si la falta de cumplimiento de la oferta tendrá consecuencias judiciales, pero cuestionó la seriedad del proceso ante la falta del depósito de garantía en el plazo previsto.

A pesar del resultado, manifestó su confianza en que surjan opciones para concretar la venta de AHMSA y aprovechar el potencial industrial de Monclova y la región Centro, donde prevé oportunidades de desarrollo vinculadas con el gas y la actividad económica.