Coahuila reduce a 4 escuelas a distancia por mejoras en infraestructura

Un avance significativo registra la atención de rezagos en infraestructura escolar en Coahuila, al reducirse de 20 a únicamente cuatro los planteles que mantienen actividades a distancia por la ejecución de obras o riesgos en sus instalaciones, informó Hugo Iván Lozano Sánchez, subsecretario de Educación en la entidad.

En el marco del octavo aniversario de la Escuela Normal de Monclova, el funcionario estatal destacó que durante el último tramo del año 2026 se culminarán diversos proyectos de infraestructura en la región Centro, los cuales incluyen la edificación de nuevas aulas y techumbres estructuradas a cargo del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

Entre los planteles en modalidad a distancia por motivos de seguridad se encuentra la Escuela Secundaria Técnica Número 64 del municipio de Frontera. Lozano Sánchez explicó que la medida responde al dictamen técnico sobre el riesgo que representa su techumbre actual, por lo que el ICIFED sostendrá una asamblea con la comunidad escolar y padres de familia para acordar el retiro del techo estructural y garantizar un retorno seguro a las aulas presenciales.

En relación con el ámbito profesional, el subsecretario reconoció que la oferta de egresados de las escuelas normales supera la demanda de plazas docentes disponibles en el estado, debido a que la liberación de espacios depende directamente de los procesos de jubilación o renuncia que administra la Federación.

Finalmente, el funcionario resaltó el crecimiento de la Escuela Normal de Monclova, la cual se posicionó como la segunda con mayor matrícula en la entidad —solo por detrás de la Normal de Torreón—, ampliando la formación de formadores en educación preescolar, primaria e inglés para las regiones Centro y Desierto.