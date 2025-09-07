Programa integral de recuperación para adolescentes con adicciones en Monclova

La súplica de una madre angustiada por la adicción severa de su hijo de 15 años tuvo respuesta inmediata gracias a la intervención de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), que canalizó al menor al Centro de Rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, administrado por el pastor Valentín Bustos Cabrera.

La Presidencia Municipal de Monclova, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública y la Iglesia del Pueblo, atendió la petición de la familia del joven, quien ya presentaba daños en su salud debido a la inhalación de sustancias tóxicas.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado por el director de Desarrollo Social, ingeniero Octavio Grimaldo, y Paloma Romo, representante de la UNIF, gestionaron el apoyo para su ingreso.

Paloma Romo explicó que el adolescente ingresó de manera voluntaria, bajo un esquema que garantiza atención psicológica, médica y espiritual sin costo alguno para la familia.

"Cada caso que recibimos se atiende de manera integral. No se trata solamente de encerrar al joven, sino de ofrecerle herramientas que fortalezcan su recuperación emocional y social", señaló.

La funcionaria subrayó que este programa busca rescatar a más adolescentes de los riesgos asociados al consumo de drogas, especialmente en contextos de familias disfuncionales, donde los jóvenes quedan más expuestos.

El caso se convierte en un ejemplo de coordinación institucional y solidaria, en la que municipio, sociedad civil y comunidad religiosa suman esfuerzos para dar esperanza a quienes enfrentan las consecuencias de las adicciones.