Más de 6 mil hogares en Oriente se suman a la nueva recolección de basura

Más de 6 mil 500 hogares del sector Oriente son incorporados a la reconversión del servicio de recolección de basura, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

Explicó que desde el 1 de octubre se realizan recorridos de reconocimiento de ruta en el polígono que comprende el bulevar San José u Oriente, bulevar Las Torres o avenida Revolución Mexicana, hasta la colonia Guerrero.

Los trabajos se realizan de manera simultánea con los sistemas de contenedores y boteo, con el objetivo de definir las rutas y horarios que quedarán establecidos para el nuevo esquema de recolección.

Rodríguez señaló que los horarios se están determinando de acuerdo con las zonas comerciales, la actividad de la pulga y otros factores que pueden afectar el desplazamiento de las unidades recolectoras.

Agregó que, conforme avance la reconversión, los contenedores serán retirados de manera gradual, lo que también modificará los tiempos de recorrido.

Por ello, indicó que los horarios definitivos todavía no han sido liberados, aunque se prevé darlos a conocer al cierre de esta semana.

El funcionario reconoció que todavía hay habitantes que desconocen la reconversión, mientras que otros trabajan durante todo el día y no coinciden con los horarios actuales de recolección.

Para dudas o aclaraciones, Servicios Primarios puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 866 421 99 92.

Respecto al suministro de tambos, Rodríguez informó que el programa todavía no inicia y señaló que el alcalde Carlos Villarreal gestiona con el Gobierno del Estado la posibilidad de establecer un esquema de apoyo.

Mientras tanto, el servicio continuará mediante el sistema de boteo, por lo que invitó a los habitantes a adquirir tambos de manera provisional.