Concesionarios de transporte público denuncian crisis económica en Zapata-Borja

Concesionarios del transporte público denunciaron afectaciones económicas tras la incorporación de una ruta particular en un trayecto que, aseguran, no requiere ampliación del servicio, lo que ha generado una disminución en el pasaje y una mayor presión financiera en el sector.

Daniel Pérez Calvillo, concesionario de ruta, explicó que el problema se originó con la entrada de unidades que cubren el trayecto hacia Zapata-Borja, pese a que esta ruta había dejado de operar por falta de demanda. Señaló que ahora el servicio está siendo retomado por un transporte particular, lo que afecta directamente a los concesionarios establecidos.

"El municipio ya había realizado un estudio donde se determina que el transporte está en números rojos. Es una situación crítica, y aun así meten más unidades que no se necesitan", declaró.

El entrevistado subrayó que rutas como Calle 11, Obrera y Del Río cuentan con unidades suficientes para cubrir la demanda existente, por lo que la incorporación de esta nueva ruta únicamente provoca una saturación del servicio y la reducción del ingreso para todos los concesionarios.

A esta situación se suma el impacto por el incremento en el precio del diésel, lo que ha encarecido la operación diaria de las unidades. "Nos afecta por todos lados: hay menos usuarios y los costos siguen subiendo. No es viable sostener el servicio así", advirtió Pérez Calvillo.

Cabe señalar que dicha situación fue atendida por parte de autoridades municipales, y a quienes se les explicó el motivo de esta ruta, aclarando que la misma ya se encontraba en regla en cuanto a documentación y permisos se refiere, quedando conformes los concesionarios.