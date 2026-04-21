Choque de trenes en Saltillo: saldo de dos heridos

SALTILLO, COAHUILA.- Un accidente ferroviario registrado en Saltillo provocó la movilización de cuerpos de emergencia, luego de que un tren en circulación impactara por alcance a otra máquina que se encontraba detenida, dejando como saldo dos personas lesionadas.

Según los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una de las unidades no logró detener su marcha a tiempo y terminó colisionando con el tren que permanecía en reposo. Hasta ahora, las causas del incidente no han sido esclarecidas, ya que la información técnica de las unidades aún está en proceso de revisión.

El accidente y su impacto

Elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención inmediata a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a la clínica 1 del IMSS para su valoración médica.

Uno de los lesionados fue identificado como Juan Francisco Vázquez, de 40 años, maquinista que presentó molestias en el pecho, así como dolor en la zona lumbar y cervical, por lo que fue clasificado con código amarillo.

El segundo afectado es Miguel Edgar Chua, de 39 años, quien reportó dolor en espalda y cuello, además de una lesión en la mano derecha; su estado de salud fue considerado como código verde.

Investigación en curso

Ambos permanecen bajo observación médica, mientras las autoridades correspondientes llevan a cabo las investigaciones para determinar con precisión qué originó el accidente.