Comerciantes se preparan para el aumento en ventas por el Día del Niño

A unos días de celebrarse el Día del Niño, comerciantes se preparan para un aumento en las ventas, al ser una de las fechas más relevantes durante el primer semestre, principalmente en el área de juguetes y artículos infantiles.

Martha Castañeda, comerciante del primer cuadro de la ciudad, señaló que, a pesar de las dificultades económicas que persisten en la región Centro, se mantiene el movimiento en los negocios.

Con la cercanía del Día del Niño, se ha comenzado a generar movimiento en el área tanto de juguetes como disfraces que utilizan los niños dentro de las actividades que realizan en las escuelas.

Comerciantes dedicados a venta de juguetes comienzan a prepararse y adquirir mercancía para estas fechas, en donde los productos más solicitados son carritos, muñecas, carriolas y bicicletas, aunque también se mantiene una fuerte demanda de artículos complementarios para armar obsequios más completos. "La gente busca tanto juguetes como detalles para los niños, tenemos variedad de precios, desde económicos hasta quienes buscan un poco más".

Señaló que se ha incrementado el interés por artículos como mochilas, loncheras, termos, pelotas, globos y decoración temática, incluso de personajes populares, lo que permiten personalizar regalos o ambientar celebraciones.

La comerciante reconoció que el inicio de año ha sido complicado, con temporadas de baja actividad tras el regreso a clases y durante Semana Santa, sin embargo, confían en que esta fecha represente un alivio para el sector.