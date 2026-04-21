Soy Papá No Criminal convoca a marcha en Saltillo: buscan visibilizar derechos familiares

SALTILLO, COAHUILA.- El colectivo ciudadano "Soy Papá No Criminal" anunció la realización de una marcha el próximo 24 de abril en Saltillo, Coahuila, como parte de una movilización internacional que ya suma participación en al menos 16 países de América Latina y Europa.

Durante una rueda de prensa, integrantes del movimiento informaron que la concentración iniciará a las 9:30 de la mañana en la explanada del Parque Las Maravillas. Desde ese punto, los asistentes recorrerán aproximadamente un kilómetro y medio hasta los juzgados familiares, donde entregarán un pliego petitorio a las autoridades.

¿Qué busca la marcha de Soy Papá No Criminal?

Los organizadores explicaron que esta manifestación busca visibilizar lo que consideran problemáticas dentro de los procesos legales familiares, particularmente la presunta criminalización de algunos padres. Subrayaron que su principal objetivo es promover decisiones centradas en el interés superior de niñas y niños, así como mejorar la capacitación de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales que intervienen en estos casos.

El movimiento, señalaron, surgió a partir de casos específicos que evidenciaron situaciones complejas dentro del sistema familiar, lo que motivó a madres, padres y ciudadanos a organizarse. Desde entonces, han sostenido reuniones con instituciones que, aseguran, han mostrado apertura al diálogo.

Detalles de la movilización en Saltillo

Asimismo, los voceros aclararon que se mantienen como un movimiento independiente, deslindándose de otros colectivos o representaciones legales con los que han tenido diferencias. No obstante, reiteraron que el objetivo común sigue siendo la protección de la infancia y el fortalecimiento de las familias.

Para esta jornada, se espera la participación de ciudadanos provenientes de distintos municipios de Coahuila, como Monclova, Torreón, Piedras Negras y Ciudad Acuña, además de la suma de organizaciones civiles que respaldan la causa. Finalmente, extendieron la invitación a la ciudadanía a sumarse a esta marcha pacífica, destacando que la movilización forma parte de un esfuerzo internacional coordinado bajo el lema "Soy Papá No Criminal", que ha cobrado relevancia en diversos países.