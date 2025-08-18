Impacto de Problemas en Aire Acondicionado y Elevadores en Clínica 7 IMSS

Durante este fin de semana se registraron nuevas afectaciones en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, al continuar los problemas en el sistema de aire acondicionado y los elevadores, lo que generó inconformidad entre derechohabientes y personal médico, no solo por el calor, sino por el retraso en la atención.

Desde el pasado jueves se registraron problemas en el suministro de energía eléctrica, esto debido a los trabajos de reparación que se llevan a cabo en las instalaciones de la Clínica 7 del IMSS.

Fue hasta el pasado domingo que se restableció el suministro de energía, sin embargo el sistema de climatización y elevadores continuaron sin funcionar, ocasionando un impacto directo a la calidad de la atención.

La falta de climas afectó áreas como ginecología, pediatría, así como el área de urgencias, por lo que los pacientes y recién nacidos padecieron de las altas temperaturas registradas el fin de semana.

Pacientes se quejaron por el retraso de los estudios, al no contar con energía eléctrica para que se les realizaran, por lo que no se les dio de alta.

En ginecología, la falta de elevadores dificultó el traslado de los pacientes, por lo que se utilizó un elevador interno que conecta únicamente ciertos pisos, y su uso está restringido al personal médico, limitando la movilidad de pacientes y familiares.

En el área de urgencias del block "A" se reportaron condiciones "insoportables" debido al calor, lo que incluso provocó malestares entre algunos trabajadores de guardia.

El personal expresó su preocupación ante la ausencia de soluciones inmediatas, mientras que pacientes y familiares señalaron que la situación incrementa la vulnerabilidad en un entorno que requiere condiciones óptimas de seguridad e higiene.