SIMAS trabaja en rehabilitación de drenaje en Monclova tras lluvias

Cuadrillas del SIMAS trabajan en la rehabilitación de al menos 14 líneas de drenaje que resultaron afectadas tras las lluvias, principalmente por el taponamiento ocasionado por la acumulación de basura.

El gerente general del organismo, Eduardo Campos Villarreal, informó que las afectaciones no se debieron a daños estructurales en las tuberías, sino al bloqueo de las líneas provocado por desechos sólidos y la mezcla inadecuada de drenaje pluvial con sanitario.

Explicó que esta situación genera una sobrecarga en el sistema, lo que provoca el colapso inmediato de alcantarillas y brocales debido a la presión del agua en conductos de diámetro reducido. "Las líneas como tal no se dañaron, fue el taponamiento lo que generó el problema. Sin embargo, sí hubo afectaciones en brocales, contabilizando alrededor de 14 puntos donde tuvimos que intervenir de manera urgente tanto en Monclova como en Frontera", detalló.

El funcionario señaló que, ante la fuerza del agua y la presencia de basura como plásticos, trapos y bolsas, se generan obstrucciones que terminan por reventar las tapas de alcantarillas o provocar fugas y derrames.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar prácticas que agravan la problemática, como levantar las tapas de drenaje para permitir el paso del agua de lluvia, lo cual facilita la entrada de desechos al sistema sanitario. "En una línea de drenaje no debería haber basura, únicamente materia orgánica. Pero al abrir las alcantarillas, el agua arrastra todo tipo de residuos que terminan generando taponamientos y daños", indicó.

Campos Villarreal subrayó que las reparaciones se han realizado con personal propio del organismo, atendiendo los reportes de manera inmediata para restablecer el funcionamiento del sistema.