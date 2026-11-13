Logran acuerdo reparatorio algunos afectados por el caso "Lady Tandas" en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un grupo reducido de personas que denunciaron un presunto fraude en esquemas informales de ahorro en esta ciudad logró concretar un acuerdo reparatorio contra Tabatha Priscila Cepeda Tovar, conocida en redes sociales como "Lady Tandas".

La resolución se obtuvo gracias a la representación legal del despacho jurídico Garza & Asociados, aunque la mayoría de quienes reportaron pérdidas económicas aún no recupera su dinero.

La controversia salió a la luz pública el 22 de julio de 2026, fecha en que diversos participantes comenzaron a exponer que entregaron dinero en distintas tandas sin recibir posteriormente el pago acordado.

De acuerdo con los señalamientos difundidos en plataformas digitales, los incumplimientos iniciaron hacia finales de 2025.

Aunque los reportes iniciales calculaban el daño económico en más de 1.5 millones de pesos, la aparición de nuevos testimonios elevó la estimación global de los presuntos adeudos por encima de los 3.2 millones de pesos, involucrando a cerca de 30 personas.

Cabe señalar que estas cifras provienen de denuncias públicas en redes sociales y no constituyen un monto acreditado de manera judicial.

Entre los casos documentados por medios como El Siglo de Torreón, destacó el de una denunciante que reportó un quebranto cercano a los 340 mil pesos tras haber participado en múltiples grupos de ahorro durante más de dos años.

VÍA LEGAL FRENTE A DENUNCIAS EN REDES

Ante este panorama, el despacho Garza & Asociados, dirigido por el abogado Jorge Garza, asumió la defensa de una parte de los afectados que optó por formalizar sus reclamos ante las instancias correspondientes.

A través de la integración de pruebas y la presentación formal de denuncias, esta fracción de perjudicados consiguió establecer compromisos mediante una salida jurídica alterna.

Jorge Garza explicó que el éxito de este procedimiento radicó en acudir ante las autoridades y respaldar cada aportación con evidencia documental, en lugar de limitar las exigencias a quejas en internet.

Asimismo, el litigante advirtió sobre los riesgos financieros que implica participar en sistemas de ahorro informales entre particulares sin garantías claras de devolución.

Desde la firma legal subrayaron que su intervención busca ofrecer rutas institucionales para defender el patrimonio de los ciudadanos, reiterando que el acuerdo alcanzado beneficia exclusivamente a quienes llevaron su caso por la vía legal, dejando pendiente la situación de quienes únicamente expusieron su problema en redes sociales.