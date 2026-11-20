La capacidad financiera y la experiencia empresarial de Afirme y Cargill hacen viable la conformación del consorcio para adquirir y reactivar Altos Hornos de México, por lo que es necesario acelerar el proceso ante el deterioro de las instalaciones.

El empresario Eugenio Williamson, expresidente de la CMIC, mencionó que el segundo informe presentado ante el Juzgado Segundo genera mayor confianza en la posibilidad de recuperar la siderúrgica, debido a la seriedad de estas empresas.

"Vemos que son los más viables porque son de los principales acreedores y, además, uno de ellos tiene en su fondo de capital del cual se requiere bastante dinero para echar a volar la empresa".

La urgencia de la reactivación

La participación de Afirme y Villacero también podría contribuir en la comercialización del acero, mientras que la capacidad financiera de los involucrados permitiría respaldar las inversiones necesarias para recuperar las operaciones.

A diferencia de propuestas anteriores, ahora existe la confianza, al tratarse de empresas con solvencia y conocimientos para desarrollar un proyecto que les permita recuperar los recursos que tienen comprometidos.

Advirtió que el tiempo sigue jugando en contra, debido al deterioro de los equipos y los robos registrados durante los cuatro años que la empresa ha estado paralizada, por lo que pidió a las autoridades judiciales y a la Sindicatura agilizar el proceso para concretar la venta.

Evaluación de las instalaciones

Sobre las condiciones de la acerera, señaló que todavía existen departamentos y equipos que pueden aprovecharse, particularmente algunos adquiridos durante los últimos años de operación, pero reconoció que será necesaria una inspección técnica para determinar el estado real de la infraestructura.

Explicó que instalaciones como cableado eléctrico y tuberías podrían requerir reemplazos debido a la rapiña, el deterioro y la falta de mantenimiento adecuado durante el periodo de inactividad.

Pero a pesar de esto, dijo que AHMSA conserva ventajas estratégicas por su integración productiva y la disponibilidad regional de materias primas, como carbón y mineral de fierro, además de infraestructura como el ferroducto.

Es por eso que pidió al gobierno Federal, Estatal y Municipal que otorguen facilidades para concretar la reactivación, incluidas condiciones fiscales favorables.