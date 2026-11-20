La región Centro podría recibir un mayor número de empresas en 2027 con el plan municipal de atracción de inversiones, que permitirá promover sus fortalezas industriales, educativas y laborales ante potenciales inversionistas.

Carlos Elizondo Delgado, empresario y consejero de la CMIC, consideró que el documento realizado por las autoridades de Monclova representa una herramienta que facilita la promoción económica, al concentrar información sobre las capacidades instaladas, las oportunidades de negocio y las condiciones que ofrece la región para el establecimiento de nuevas compañías.

Destacó que entre las principales ventajas se encuentran la disponibilidad de mano de obra calificada y la vinculación de las universidades con sectores que representan oportunidades de negocio, como el gas shale y los semiconductores.

Reconoció que también existen factores que pueden dificultar la llegada de capitales, como la falta de certeza jurídica, que atribuyó a decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la incertidumbre comercial derivada de las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sin embargo, consideró que las fortalezas de la región superan sus debilidades y que contar con una estrategia estructurada facilitará la promoción del territorio y la atracción de nuevos proyectos.

"Creo que tenemos más fortalezas que las debilidades que tenemos en la región y pienso que con este plan que está muy bien estructurado, la promoción de la región va a ser mucho más sencilla y la atracción de empresas va a ser más simple".

Sobre la participación de la iniciativa privada, llamó a los empresarios a sumarse mediante la integración de un inventario de las capacidades industriales instaladas en la región, con el propósito de ofrecer infraestructura, servicios y recursos disponibles a las compañías interesadas en establecerse.