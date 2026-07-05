Carlos Villarreal lidera jornada de reforestación en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.- El alcalde Carlos Villarreal se incorporó a la campaña Verde Verde Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez a través de la Secretaría de Medio Ambiente, con una jornada de reforestación en la colonia San Salvador para promover la conservación del entorno y fortalecer la cultura ambiental.

La actividad se realizó en la plaza de ese sector e incluyó acciones de reforestación y servicios primarios, con la participación de autoridades, ciudadanía e iniciativa privada.

Como parte de la jornada, las y los asistentes recibieron un árbol para plantarlo y dar seguimiento a su cuidado, con el propósito de ampliar las áreas verdes y fomentar la conciencia sobre la preservación del medio ambiente.

Carlos Villarreal destacó que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida y reconoció la participación de las familias que se sumaron a la iniciativa. "Cada árbol que plantamos representa una inversión en el futuro de nuestra ciudad. Cuando sociedad y gobierno trabajamos en equipo, logramos construir un Monclova más verde, más limpio y con una mejor calidad de vida para todos", afirmó el Alcalde.

En la jornada participaron Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Jonatan Ríos, gerente de Recursos Humanos de Adient Monclova; Francisco Martín Gómez, regidor de Ecología y Medio Ambiente, y Gabriela Flores Turrubiates, directora de Ecología.

El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía para impulsar acciones orientadas a la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la corresponsabilidad social.