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Coahuila

Carlos Villarreal lidera jornada de reforestación en Monclova

Carlos Villarreal destacó la importancia de la corresponsabilidad social en el cuidado del medio ambiente.

Por Staff / La Voz - 05 julio, 2026 - 11:45 a.m.
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      MONCLOVA, COAHUILA.- El alcalde Carlos Villarreal se incorporó a la campaña Verde Verde Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez a través de la Secretaría de Medio Ambiente, con una jornada de reforestación en la colonia San Salvador para promover la conservación del entorno y fortalecer la cultura ambiental.

      La actividad se realizó en la plaza de ese sector e incluyó acciones de reforestación y servicios primarios, con la participación de autoridades, ciudadanía e iniciativa privada.

       

      Como parte de la jornada, las y los asistentes recibieron un árbol para plantarlo y dar seguimiento a su cuidado, con el propósito de ampliar las áreas verdes y fomentar la conciencia sobre la preservación del medio ambiente.

      Carlos Villarreal destacó que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida y reconoció la participación de las familias que se sumaron a la iniciativa. "Cada árbol que plantamos representa una inversión en el futuro de nuestra ciudad. Cuando sociedad y gobierno trabajamos en equipo, logramos construir un Monclova más verde, más limpio y con una mejor calidad de vida para todos", afirmó el Alcalde.

       

      En la jornada participaron Esra Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova; Jonatan Ríos, gerente de Recursos Humanos de Adient Monclova; Francisco Martín Gómez, regidor de Ecología y Medio Ambiente, y Gabriela Flores Turrubiates, directora de Ecología.

      El Gobierno Municipal reiteró que mantendrá la coordinación con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la ciudadanía para impulsar acciones orientadas a la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la corresponsabilidad social.

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