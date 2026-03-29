Preparativos en balnearios de Monclova para vacaciones de Semana Santa

Ante el arranque del periodo vacacional de Semana Santa, balnearios de Monclova comenzaron sus preparativos para recibir a decenas de familias que optan por permanecer en la ciudad y disfrutar de espacios recreativos cercanos.

Jorge Franco, propietario del balneario Sofía Esmeralda, señaló que para esta temporada se espera una afluencia similar a la registrada el año pasado, especialmente durante los llamados días santos, cuando suelen recibir entre 250 y 300 personas, mientras que en jornadas de menor movimiento la asistencia oscila entre 50 y 80 visitantes.

Explicó que el balneario abrirá a partir de este domingo y mantendrá una cuota de acceso de 60 pesos por persona. Entre los servicios que ofrecerá se encuentran albercas, palapas, asadores, canchas deportivas y áreas con sombra natural, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan convivir en familia sin necesidad de salir de Monclova.

El empresario destacó que este tipo de sitios representan una alternativa práctica y económica durante la temporada vacacional, ya que permiten a las familias evitar viajes largos por carretera y los riesgos que implica trasladarse en días de alta movilidad. "Es algo muy cómodo para las familias, ya que no tienen que salir de la ciudad", comentó.

Sin embargo, reconoció que en los últimos años los balnearios han resentido una disminución en la cantidad de visitantes, con una baja estimada de entre 40 y 50 por ciento en comparación con temporadas pasadas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar de estos espacios de manera responsable, manteniendo especial vigilancia sobre niñas y niños, además de respetar las indicaciones internas para prevenir accidentes durante las vacaciones.