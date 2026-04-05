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Coahuila

Tranquilidad y afluencia turística en Semana Santa

La región Centro ha recibido un importante número de visitantes, especialmente en destinos como Nadadores y Sacramento.

Por Gerardo Martínez - 05 abril, 2026 - 08:03 a.m.
Tranquilidad y afluencia turística en Semana Santa
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      El periodo vacacional de Semana Santa ha transcurrido con tranquilidad en la región Centro, sin reportes de extorsiones o molestias hacia los paisanos y visitantes que han pasado por la región, sin que se tenga ningún reporte o denuncia.

       

      Enrique Ayala, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova (OCV), informó que existe una importante afluencia en municipios como Nadadores, Sacramento y Cuatro Ciénegas, en los que se registra un movimiento constante en los puntos turísticos y comerciales. "Durante estos días hemos visto bastante gente en el corredor gastronómico del 8 de Enero, los comercios a lo largo de la carretera 30 todos tenían gente, lo que representa una derrama económica importante".

       

      Sobre posibles incidentes, Ayala aseguró que no se han presentado quejas ni reportes de extorsiones o abusos, ni por parte de visitantes ni de habitantes locales, en donde señaló que existen algunos filtros, pero solo son de seguridad y orientación. "Hasta ahora todo ha estado muy tranquilo, sí hay filtros en algunas zonas, como Nadadores y Sacramento, pero no están deteniendo a nadie, son filtros preventivos, tan sólo observan el flujo de vehículos".

      El titular de la Oficina de Convenciones y Visitantes reconoció que durante esta semana repuntó el flujo de los vacacionistas a los destinos turísticos en la región, lo que refleja el interés de las familias por disfrutar de las vacaciones en los destinos locales.

      Finalmente llamó a la población a seguir promoviendo un ambiente de paz y seguridad en la región, así como la hospitalidad para quienes eligieron la región Centro-Desierto como destino vacacional, destacando que la buena coordinación entre autoridades y comunidad ha sido clave para mantener una Semana Santa en paz.

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