Coahuila implementa operativos nocturnos para mejorar la seguridad

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- En un esfuerzo conjunto por reforzar la seguridad y la cercanía con la ciudadanía, corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, encabezadas por la Fiscalía General del Estado a través de la delegación Carbonífera, han iniciado operativos nocturnos en distintos puntos de los municipios que integran esta región.

Las acciones, que se desarrollan de manera estratégica en zonas de alta concurrencia, buscan no solo prevenir delitos, sino también generar un ambiente de confianza entre la población y las autoridades.

La presencia de elementos en calles y colonias pretende transmitir tranquilidad y demostrar que la seguridad es una prioridad.

El delegado de la Fiscalía en la Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán, explicó que estos operativos se realizan bajo un esquema de proximidad social.

"La intención es generar cohesión social, es decir, confianza entre policías y sociedad", puntualizó, destacando que la interacción directa con los habitantes es clave para fortalecer la colaboración ciudadana.

Vecinos de diferentes sectores han manifestado que la presencia de las corporaciones les brinda mayor seguridad, al tiempo que reconocen la importancia de mantener un vínculo cercano con quienes velan por el orden público.

La estrategia busca que los ciudadanos perciban a los policías como aliados y no únicamente como figuras de autoridad.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones participantes reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la paz en la Cuenca Carbonífera.

Los operativos nocturnos continuarán en los próximos días, con el objetivo de consolidar una relación sólida entre sociedad y autoridades, basada en la confianza y el respeto mutuo.