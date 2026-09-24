Amplían aforo para audiencia de subasta de AHMSA y MINOSA

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles determinó ampliar de dos a seis el número de acompañantes autorizados por participante para la audiencia pública de recepción de posturas del procedimiento especial de enajenación de bienes de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) y Minera del Norte, S.A. de C.V. (MINOSA).

La Sindicatura de las empresas informó que la medida se adoptó mediante un acuerdo emitido el 23 de septiembre de 2026, al advertirse disponibilidad en el aforo del auditorio, el cual cuenta con una capacidad total de 98 asistentes y registra actualmente 34 personas.

Beneficios de la ampliación de acompañantes

El ajuste beneficia a postores, acreedores garantizados participantes, fiduciarios de los fideicomisos de garantía, acreedores de las comerciantes e interesados en general.

La audiencia se mantiene programada para el 25 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas, en la sede ubicada en Avenida Revolución número 1508, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Detalles de la audiencia programada

El órgano jurisdiccional estableció que se privilegiará el acceso a la parte postora, al equipo de la Sindicatura, a los acreedores garantizados participantes y fiduciarios, así como a los acreedores de las empresas. La información sobre los asistentes deberá comunicarse al juzgado a más tardar el 24 de septiembre de 2026.

A su vez, el juzgado requirió al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez notificar de manera inmediata esta determinación a las partes involucradas. La Sindicatura confirmó el cumplimiento de la orden y reiteró que mantendrá una comunicación oportuna sobre el desarrollo del concurso mercantil en los expedientes 19/2023 y 77/2022.